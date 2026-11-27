Mettez vos pieds au chaud avec DREO sans vous ruiner avec ce chauffage à prix cassé pendant le Black Friday.
Le froid hivernal s’installe et heureusement DREO a pensé à tout. Après les ventilateurs brumisateurs, DREO propose de sauver votre hiver avec son dernier radiateur à convection connecté.
D’une puissance de 2000 W et sans air pulsé, il réchauffe votre pièce sans assécher l’air. Compact, il se place aussi bien au mur (ou sur un mur) qu’au centre d’une pièce grâce à ses différents supports. Résistant à la poussière et aux projections d’eau, il possède également un mode anti-basculement et un verrouillage enfant.
Recouvert d’un panneau en verre résistant aux chocs, plaqué sur un corps métallique robuste, il offre une dissipation thermique efficace pour plus de sécurité.
Le chauffage DREO Convection 711S s’affiche à 149,99 €. Il est proposé avec 18% de remise MAIS avec notre code exclusif vous obtenez 22% de réduction. Il ne vous coûte au final que 101.39€. Saisissez 26FRBFCM au moment de la mise au panier. Suivez ce lien pour bénéficier de cette promo exclusive.
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