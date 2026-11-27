Dites adieu aux corvées de nettoyage de vitres avec le robot Ecovacs Winbot Omni W2S en promotion pendant le Black Friday.
Le lavage de vitres est une tâche ménagère à laquelle personne ne peut échapper et c’est en plus l’une des plus fastidieuses. Le robot Ecovacs Winbot Omni W2S vient à votre secours.
Il nettoie les vitres à votre place en toute simplicité. Plaquez-le contre la vitre et il se met au travail sans rechigner. Ses 3 jets optimisés ne laissent aucune chance aux traces. Sa brosse lave jusqu’à 1 mm des bords.
La batterie embarquée de l’Ecovacs Winbot Omni W2S lui permet de laver les vitres sans qu’il soit branché. Il a une autonomie d’environ 110 minutes. En mode branché, il peut s’attaquer aux grandes surfaces.
Sa station multifonction peut servir de panneau de contrôle, de chargeur, de support fixe et portable pour votre robot de nettoyage des vitres.
Pendant le Black Friday, le robot Ecovacs Winbot Omni W2S est vendu 292 € au lieu de 410 €. Vous économisez 118 € et beaucoup de stress.
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