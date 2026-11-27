C’est le moment de craquer pour cette vente flash sur la liseuse de livres numériques Vivlio Light.
Grâce aux bons plans Black Friday la liseuse Vivlio Light passe à 99.99€ au lieu de 130€; Suivez ce lien pour acheter.
Quelques infos sur la Vivlio Light
La liseuse pèse 182 grammes. Elle est équipée d’un éclairage à filtre anti-lumière bleue. Elle dispose d’un écran 6 pouces et une capacité de stockage de 8GO.
Écran E Ink Carta 6 pouces, sans reflet
Éclairage qui s’adapte à l’heure de la journée
Encore plus rapide avec son processeur Dual Core
Stockage : 8 Go de stockage (soit environ 4 000 ebooks standards) + carte SD
Textes personnalisables, dictionnaire intégré, 25 formats compatibles.
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