La caméra Insta360 X6 est la caméra ultime pour filmer en 8K à 360° et elle est en promotion pendant le Black Friday.
Dotée de deux capteurs photo 1 pouce, l’Insta360 X6 permet d’enregistrer des vidéos impressionnantes à 360°. Capable de filmer en 8K, elle redéfinit les standards de la vidéo nomade.
Le prix de la caméra Insta360 X6 baisse pendant le Black Friday. La caméra Insta360 X6 passe à 629 € au lieu de 699 €. Vous économisez 70 €.
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Le pack de démarrage comprenant une perche selfie de 114 cm et un capuchon d’objectif passe de 748 € à 675 €.
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Les principaux points forts de l’Insta360 X6
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L’Insta360 X6 intègre un double capteur carré Sony 1/1,1″. Leur surface est 33 % plus grande que sur la X5 pour capter plus de lumière.
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Elle permet de filmer à 360° en 8K à 50 ips pour offrir des mouvements très fluides.
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Elle filme en 10 bits, soit plus d’un milliard de couleurs, et elle est compatible Dolby Vision.
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Elle peut aussi capturer des photos 360° de 120 mégapixels. Cette très haute définition permet d’extraire plusieurs clichés nets à partir d’une seule prise de vue.
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Épaulée par une triple puce IA et deux capteurs de lumière ambiante, elle optimise le rendu de nuit et limite le scintillement des éclairages artificiels.
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Elle s’utilise aussi comme une caméra d’action classique en filmant jusqu’en 5K à 60 ips ou 4K à 120 ips avec un seul objectif.
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Elle dispose d’un stockage interne de 64 Go (environ 47 Go utiles) : pratique pour continuer à filmer si une carte microSD est pleine ou oubliée.
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Pour piloter la caméra, vous pouvez compter sur un écran tactile OLED de 2,32 pouces avec une luminosité de 1 200 nits.
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Sa batterie de 2 600 mAh assure jusqu’à 140 minutes d’enregistrement en 8K à 30 ips et se recharge à 80 % en 25 minutes.
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Les objectifs sont facilement remplaçables et sont jusqu’à cinq fois plus résistants aux rayures.
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La caméra est étanche jusqu’à 20 mètres de profondeur sans caisson et fonctionnelle jusqu’à -20 °C.
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L’Insta360 X6 embarque des micros 360° anti-vent.
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