Du 27 au 30 novembre profitez de ces bons plans Nothing ! Les Nothing Phone 3 et Phone 4a sont à prix hyper compétitifs !
Phone (3)
A partir de 499€ (vous faites une économie de soit 200€. Prix de vente conseillé : 799€.
Le smartphone haut de gamme de Nothing se distingue par son design transparent emblématique, son appareil photo de 50 Mpx avec ultra-zoom, son interface Glyph Matrix et Nothing OS.
Il offre une expérience logicielle épurée et personnalisable. La version 256 Go est proposée à 499€.
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La version 512 Go est disponible à 599€. Suivez ce lien pour acheter ou cliquez ici.
Pack Phone (4a)
Ce pack est à 349€ (prix de vente conseillé : 449€, soit 100€ d’économie).
Il comprend le Phone (4a) 128 Go, accompagné d’une coque de protection, d’une dragonne et de stickers.
Arborant le design transparent emblématique de Nothing dans un nouveau coloris, Le Phone (4a) est équipé d’un système avancé de triple caméra avec zoom, de la Glyph Bar et de Nothing OS. Il offre une expérience logicielle hautement personnalisable.
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