Les conteuses et boites à histoires c’est le top des cadeaux pour les fêtes de fin d’année et Noël !
Découvrez notre sélection de boites à histoires en bon plan pour Black Friday !
Lunii
Ma Fabrique à Histoires verte, conteuse interactive, de 3 à 8 ans passe à 52.43€ vous économisez 25%. Suivez ce lien ou cliquez ici pour acheter.
Le Pack Ma Fabrique à Histoires violette + casque + coque, de 3 à 8 ans passe à 89.93€ vous économisez 10%. Suivez ce lien ou cliquez ici.
Mallow
L’excellente Mallow – Enceinte de Jeux Audio Interactifs Sans Écran 4-10 Ans +1 Figurine passe à 96 euros vous économisez 20%. (testée à la rédaction). Suivez ce lien.
Yoto
La Yoto Mini 4e Gén (2026) – Boîte à Histoires Portable Enfant, Sans Écran, Dès 3 ans (testée à la rédaction) passe à 89.99€ vous économisez 10%. Suivez ce lien.
Yoto mini 2024 passe à 59.99€, vous économisez 20%. Suivez ce lien ou cliquez ici.
Toniebox
Toniebox 2 Pack Boite à Histoire pour Enfant 1 à 9 Ans, Robuste & Facile à Utiliser, La Pat’ Patrouille, 2 Figurines passe à 119.99€. Vous économisez 14%. Suivez ce lien.
tonies Toniebox 2 Pack Boite à Histoire pour Enfant 1 à 9 Ans, Robuste & Facile à Utiliser, avec Le Roi Lion et Lilo & Stitch, Bleu passe à 119.99€. Vous économisez 14%. Suivez ce lien .
Le pack Pokémon est à 114.99€. Vous économisez 15%. Suivez ce lien.
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