Kindle Colorsoft est une liseuse couleur performante ! Son prix baisse de 45% pour le Black Friday.
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Vidéo et infos sur les Kindle Colorsoft
C’est une liseuse couleur de 7 pouces. La taille de l’écran est de (127.6 x 176.7 x 7.8 mm). Elle dispose d’un écran couleur (300 ppi pour le noir et blanc et 150 ppi pour la couleur). C’est donc le même écran que son aîné.
Elle pèse 215 grammes alors que la Colorsoft Signature Edition pèse 219 grammes. La liseuse dispose de la technologie paperwhite, le must en matière de rendu et de contraste chez Kindle.
La liseuse est étanche selon la norme IPX8, vous pourrez donc la mouiller sans craindre de l’endommager.
Elle est dotée d’un éclairage FrontLight et de la température d’éclairage. La nouvelle liseuse Kindle Colorsoft ne propose pas la charge sans fil.
Si vous ne voyez pas la vidéo cliquez ici.
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