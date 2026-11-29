Balayez sans vous fatiguer avec cet aspirateur balai sans fil à petit prix, le Mova G70. C’est le moment ou jamais de craquer.
Déclarez la guerre à la poussière, mais pas à votre banquier. Cet aspirateur balai est à moins de 150 €. Passez l’aspirateur va devenir un vrai plaisir avec cette offre Black Friday.
Le Mova G70 Complete ne laisse aucune chance aux saletés. Son bras robotisé permet de nettoyer au ras des murs et des meubles. Il s’adapte à toutes les situations. Sa double brosse nettoie aussi bien les tapis que les sols durs.
Avec une puissance d’aspiration de 225 AW, le G70 Complete élimine les débris tenaces en quelques secondes. Son capteur intégré détecte les niveaux de saleté et ajuste automatiquement la puissance d’aspiration.
On pourrait penser que ce petit bijou vaut une fortune. Pendant le Black Friday, son prix passe de 299 € à 149 €. Vous économisez 50 %.
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