Le Black Friday est le moment idéal pour mettre à la poubelle votre ancien aspirateur. Le robot aspirateur laveur Mova V70 Ultra est à moitié prix.
Mova donne un grand coup de balai dans ses prix à l’occasion du Black Friday. Brisez vos chaînes et libérez-vous des corvées de nettoyage avec le Mova V70 Ultra.
Ce robot aspirateur est le nec plus ultra de la marque. Vendu habituellement 1 399 €, il est proposé à seulement 699 € pendant le Black Friday.
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Mova V70 Ultra Complete – Les principaux points forts
Le Mova V70 Ultra aspire et lave dans les moindres recoins à votre place. Doté d’une serpillière extensible jusqu’à 17 cm, il fait la chasse à la poussière partout.
Doublé d’une brosse latérale extensible jusqu’à 12 cm, ce robot aspirateur nettoie les endroits les plus difficiles d’accès.
Sa puissance d’aspiration de 42 000 Pa vous débarrasse des saletés les plus tenaces. Rien n’arrête le Mova V70 Ultra Complete. Il franchit les obstacles jusqu’à 9 cm en deux étapes. Et en plus, vous n’avez plus besoin de sacs jetables grâce à son bac à poussière.
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