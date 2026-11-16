Black Friday – Amazon écrase le prix du Kindle 2026

Amazon aplatit le prix du nouveau Kindle 2026 avant le lancement officiel du Black Friday. Profitez-en vite !
Le Black Friday prend de l’avance. Amazon baisse déjà le prix de son Kindle nouvelle génération sorti il y a quelques jours. Plus fine, plus légère et plus rapide, la liseuse d’Amazon devient encore plus irrésistible avec cette offre.
Bénéficiez de réductions allant jusqu’à 40 €. Violet Ube ou coque aluminium, tous les modèles sont concernés par ces baisses de prix.
Le Kindle 16 Go Ube avec publicités passe de 154,99 € à 124,99 €. Vous économisez 30 €.
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Le modèle sans publicités est un peu plus cher. Le Kindle Ube 16 Go est affiché à 139,99 € au lieu de 174,99 €. Vous économisez 34 €.
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Le prix du Kindle avec sa coque en aluminium diminue également. Doté de 32 Go de stockage et sans publicités, il voit son prix tomber à 154,99 € au lieu de 194,99 €.
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Kindle 2026 – Les points forts et notre vidéo test
- Le Kindle 2026 possède un écran 6 pouces (300 ppp) avec éclairage.
- Encore plus fin et léger, il pèse entre 140 et 155 g selon les modèles. Il se décline en coloris Ube (violet pastel) et dans une version coque en aluminium qui lui confère une robustesse et un rendu nettement plus premium.
- Grâce à une nouvelle puce et une mémoire vive optimisée, les changements de pages sont environ 25 % plus rapides et la navigation dans la bibliothèque ou la boutique gagne en fluidité.
- La capacité démarre directement à 16 Go et monte à 32 Go sur la version aluminium.
- Son autonomie s’allonge : une seule charge assure désormais jusqu’à 8 semaines d’autonomie à raison de 30 minutes de lecture par jour.