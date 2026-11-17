Kindle Paperwhite et la version Signature Edition (modèle 2024) sont en bon plan pour ce Black Friday jusqu’au 30 novembre !
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La version 16 Go sans pubs est à 154.99€, là encore vous économisez 31%. Suivez ce lien pour l’obtenir à ce prix.
Kindle Paerwhite ce qu’il faut savoir
Doté d’un écran antireflet optimisé de 7 pouces, ce nouveau modèle gagne en contraste tout en accélérant le passage des pages de 25 %.
Il intègre également un réglage de la température d’éclairage et promet jusqu’à 12 semaines d’autonomie sur une seule charge USB-C. Étanches, les deux déclinaisons affichent un poids plume sur la balance : 211 grammes pour le Paperwhite classique et 214 grammes pour la Signature Edition.
Autre nouveauté appréciable : Amazon délaisse l’habituel duo noir et blanc pour habiller sa liseuse de plusieurs coloris inédits.
Il y a le modèle noir ici , la version gris métallisé ici , elle existe en rose framboise ici, en rose métallisé ici. Il y a aussi la couleur vert jade ici ou vert métallisé ici.
La liseuse Kindle Paperwhite est disponible au prix de 169.99€ au lieu de 179,99 € sans publicité Cliquez ici.
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