Black Friday – Il y a une bonne affaire sur le Google Pixel 11 Pro XL

Le Google Pixel 11 Pro XL est sorti il y a peu de temps et ce bon plan Black Friday va vous plaire.
Le smartphone signé Google en version 512 Go est à 1091.27€ au lieu de 1429€ dans sa version 512 Go. Suivez ce lien pour l’acheter.
Le Pixel 11 Pro XL 256 Go est quant à lui aussi en bon plan. Il passe à 1067.85€ au lieu de 1399€. Suivez ce lien pour l’acheter.
Google Pixel 11 Pro XL ce qu’il faut savoir
Le Pixel 11 Pro XL est un smartphone mature qui apporte de vraies améliorations au quotidien.
Il pèse 226 g. Il inaugure la fonction HiLight, qui permet au flash LED de changer de couleur pour signaler les notifications ou les interactions avec Gemini lorsque le téléphone est posé face contre table.
Son écran Super Actua de 6,8 pouces atteint désormais une luminosité record de 3 600 nits, tandis que la batterie passe à 5 115 mAh et gagne la recharge sans fil Pixel Qi2 à 25 W en complément de la charge filaire 45 W.
Côté photo, le capteur principal de 50 MP progresse de nuit et le téléobjectif de 48 MP pousse l’expérience jusqu’à un spectaculaire zoom x120 assisté par l’IA.
Sous le capot, la puce Tensor G6 privilégie l’IA en local plutôt que la puissance brute, transformant Gemini en un véritable agent capable d’anticiper vos besoins et d’agir dans vos applications aux côtés des fonctions Gemini Live, Rambler et Call Notes.
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