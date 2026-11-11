Shokz Open Run Pro 2 – Son prix s’effondre à moins de 80 €

Le prix du fameux casque Shokz Open Run Pro 2 est descendu en flèche quelques jours avant le Black Friday. Vous n’êtes pas prêt pour un prix aussi bas.
Le casque à conduction osseuse Shokz Open Run Pro 2 passe sous la barre des 80 €. À l’occasion de la grande vague de promo du 11/11, son prix s’effondre pendant une période très limitée.
Avec le code 11FR13, vous bénéficiez d’une réduction de 13 €. Le prix du Shokz Open Run Pro 2 tombe ainsi à 77,18 €.
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Shokz OpenRun Pro 2 – Les points forts
Le son DoublePitch : Finis les compromis. Shokz associe pour la première fois la conduction osseuse (pour des aigus ultra-cristallins) et la conduction aérienne (un mini-haut-parleur dédié aux basses). Le résultat ? Un son puissant, immersif et des basses qui pulsent, sans rien perdre en clarté.
Sécurité et connexion totale : Grâce à la technologie à oreilles libres (open-ear), vous écoutez votre playlist ou vos podcasts préférés tout en restant 100 % conscient de votre environnement (voitures, klaxons, nature). Le sport en extérieur, oui, mais en toute sécurité.
Un confort absolu : Pas d’intras qui font mal ou qui glissent avec la transpiration. Le serre-tête en titane ultra-léger offre un maintien impeccable, même en plein effort ou pendant un sprint.
Une autonomie taillée pour l’endurance : Jusqu’à 12 heures d’écoute continue sur une seule charge. Et si vous êtes pressé, la charge rapide vous offre 2h30 de musique en seulement 5 minutes de branchement.
Prêt pour tous les temps : Certifiés IP55, ils résistent sans broncher à la pluie, à la sueur et à la poussière.