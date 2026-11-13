Kobo Libra Colour – La liseuse couleur en mode Black Friday

La Kobo Libra Colour est en bon plan pour le mois Black Friday ! Profitez-en pour acheter cette liseuse couleur de qualité à moindre prix. Le prix ne baissera plus !
La liseuse Kobo Libra Colour est un appareil de lecture haut de gamme. Elle est à 239.99€ au lieu de 269.99€. Disponible en suivant ce lien en noir ou cliquez ici. Ou encore dispo ici en blanc suivez ce lien ou cliquez ici.
Notre test vidéo et infos
Pensée pour le confort des droitiers comme des gauchers grâce à ses boutons de navigation ergonomiques, cette liseuse tactile de 7 pouces sublime vos lectures avec son écran E Ink Kaleido 3 optimisé (300 PPI en noir et blanc, 150 PPI en couleur).
Ultra-légère (seulement 199,5 g) et totalement étanche (norme IPX8), elle vous accompagne partout, de jour comme de nuit, grâce à la technologie ComfortLight PRO qui réduit la fatigue visuelle.
Avec ses 32 Go de mémoire et sa connectivité Bluetooth, passez facilement de la lecture à l’écoute de vos livres audio sur casque ou enceinte sans fil. Côté endurance, comptez jusqu’à 40 jours d’autonomie selon les critères du constructeur (30 min/jour, luminosité à 30 %, connexions coupées), soit une solide vingtaine de jours en usage quotidien normal.
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