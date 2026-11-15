Black Friday – Ce pack Google Pixel 10a est à -41%

Pour Black Friday on vous déniche les bonnes affaires ! Le pack Google Pixel 10a + casque JBL est à moins 41%.
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Google Pixel 10a les infos
Écran OLED 6,3″ haute visibilité : Luminosité record jusqu’à 3 000 nits, taux de rafraîchissement fluide de 120 Hz et protection renforcée Gorilla Glass 7i.
Module photo 48 Mpx + IA : Capteur principal stabilisé (OIS), ultra grand-angle 13 Mpx, vidéo 4K, retouche photo intelligente et assistant Gemini intégré.
Endurance remarquable : Batterie de 5 100 mAh offrant plus de 30 heures d’autonomie, compatible charge rapide et sans fil Qi.
Fiabilité et sécurité avancées : Puce Google Tensor G4, 8 Go de RAM, sécurité matérielle Titan M2, résistance à l’eau/poussière (IP68) et connectivité SOS par satellite.
Longévité garantie : 7 ans de mises à jour Android, de sécurité et de nouvelles fonctionnalités incluses.
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