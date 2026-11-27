Le nouveau prix du DJI Osmo Pocket 3 va vous mettre des étoiles plein les yeux. Le Black Friday a encore frappé !
Véritable référence, cette caméra miniature stabilisée devient enfin abordable grâce au Black Friday. Vous allez pouvoir filmer en 4K sans vous ruiner.
Le prix de la DJI Osmo Pocket 3 s’offre 38 % de réduction. Son prix passe de 429 € à 263,98 €. Vous réalisez une économie immédiate de 165 €.
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Le pack Créateur, qui contient entre autres une poignée batterie, un micro et un pied, est également en promotion. Le prix du pack DJI Osmo Pocket 3 Créateur passe de 549 € à 344 €. Vous économisez 205 €.
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DJI Osmo Pocket 3 – Les principaux points forts
Capteur 1 pouce : excellente gestion de la basse lumière, images nettes sans bruit et flou d’arrière-plan naturel.
Stabilisation mécanique 3 axes : nacelle ultra-réactive éliminant tous les tremblements pour un rendu fluide style cinéma.
Écran tactile rotatif 2” : bascule instantanée du format horizontal au vertical (Reels, TikTok) et allumage automatique en une seconde.
Autofocus rapide & D-LogM 10 bits : suivi de sujet ultra-précis et profil de couleur pro (plus d’un milliard de nuances) pour la post-production.
Recharge rapide : 80 % de batterie récupérés en seulement 16 minutes.
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