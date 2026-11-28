La montre connectée Huawei Watch GT 7 Pro se met à l’heure du Black Friday et baisse en moins de deux son prix.
La Watch GT 7 Pro est le dernier bijou technologique concocté par Huawei. C’est une des montres connectées les plus avancées du marché.
Conçue pour résister aux sports outdoor, elle est robuste et prend soin de votre santé. Équipée d’un GPS et d’un ECG, elle vous suit partout sans jamais perdre de vue vos constantes.
Avec une autonomie maximale de 21 jours et de 12 jours avec le suivi santé quotidien, la Watch GT 7 Pro fait preuve d’une autonomie hors du commun. Elle reste à vos côtés de jour comme de nuit.
La Huawei Watch GT 7 Pro avec un boîtier de 46 mm est habituellement vendue 429 €. Pendant le Black Friday, son prix passe à 348 €. Vous économisez 81 €.
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Huawei Watch GT 7 Pro – Les principaux points forts
Elle associe un boîtier en alliage de titane, une nouvelle lunette en nanocéramique et un verre en cristal de saphir inrayable.
Certifiée IP69 et 5 ATM, elle répond également à la norme de plongée EN13319. Vous pouvez l’emmener en natation, mais aussi en plongée en apnée jusqu’à 40 mètres.
La montre intègre une superbe dalle AMOLED de 1,47 pouce (466 x 466 pixels) avec une luminosité 3000 nits.
Elle affiche une autonomie jusqu’à 18 à 21 jours de batterie en utilisation classique. Elle va jusqu’à 12 jours en utilisation intensive.
La GT 7 Pro conserve plus de 100 modes d’entraînement, elle se dote de fonctionnalités avancées inédites :
- Cartographie embarquée & GPS double fréquence : Le suivi satellite (GNSS L1+L5) gagne encore en précision pour les parcours en forêt ou en environnement urbain dense.
- Expérience Ski enrichie : Huawei franchit un cap avec la prise en charge de plus de 3 000 cartes de stations de ski mondiales, la détection des virages et l’analyse de la force G lors des descentes.
- Cyclisme & Golf : Calcul de la puissance virtuelle pour les cyclistes (sans capteur externe obligatoire) et accès à des cartes de parcours de golf détaillées.
La montre offre un suivi de santé et biométrie complet :
- Electrocardiogramme (ECG) certifié et analyse de la rigidité artérielle.
- Suivi continu du rythme cardiaque, de la saturation en oxygène (SpO2), du niveau de stress et de la température cutanée.
- Analyse approfondie du sommeil et nouveaux scores de préparation physique pour savoir si votre corps est prêt pour un entraînement intense.
La GT 7 Pro assure une compatibilité iOS et Android.