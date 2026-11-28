Assainissez votre intérieur sans laisser échapper la chaleur ni votre argent avec le purificateur d’air Dreo 338S en promotion pendant le Black Friday.
Comment purifier l’air de votre intérieur sans laisser entrer le froid ? Dreo vous propose une solution simple et économique pendant le Black Friday. Le purificateur d’air 338S est en promotion.
Cet appareil discret et esthétique offre un CADR de 196 m³/h et couvre une pièce jusqu’à 40 m². Il renouvelle l’air jusqu’à 2 fois par heure dans une pièce de 20 m².
Son flux d’air spiralé à 360° augmente la vitesse de circulation de l’air de 68 %. Muni d’un filtre HEPA 3-en-1, il capture jusqu’à 99,97 % des particules en suspension dans l’air. Cet appareil devient vite indispensable en hiver lorsqu’on hésite à ouvrir les fenêtres.
Grâce à notre code spécial 26FRBFCM, vous obtenez une réduction immédiate de 22 %. Le prix du purificateur d’air 338S passe de 99,99 € à 78 €.
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