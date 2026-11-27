Performant et polyvalent, le Honor 600 Pro devient encore plus désirable avec cette double offre Black Friday. Profitez-en vite !
Le Black Friday n’a aucune pitié pour le Honor 600 Pro. Snapdragon 8 Elite, écran AMOLED 6,57 pouces, batterie 6 400 mAh, le Honor 600 Pro n’a rien à envier aux appareils premium.
Avec son nouveau prix Black Friday, il s’impose définitivement comme une solution incontournable si vous cherchez un smartphone puissant et polyvalent à un prix raisonnable.
Honor applique déjà une remise de 100 € à l’occasion de la semaine Black Friday. Son prix passe de 799,90 € à 699,90 €. Ça n’est pas terminé.
Avec le code ABF2026 ou ABFR10, vous cumulez 10 % de réduction supplémentaire. Le prix du Honor 600 Pro 12/512 Go passe de 699,90 € à 629,10 €. Au final, vous réalisez une économie de 170,80 €.
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La version HONOR 600 est à 449,90€ au lieu de 499,90€, soit 50€ de remise. Avec vle code ABF2026 vous avez 10% de remiser supplémentaire !
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Les principaux points forts du Honor 600 Pro
Il tourne avec le processeur haut de gamme Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Cela lui offre une puissance de calcul et des capacités IA de pointe, couplée à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage.
Le smartphone est équipé d’une imposante batterie Silicon-Carbone de 6 400 mAh, compatible avec la charge rapide filaire 80W et la charge sans fil 50W.
Equipé d’une dalle AMOLED de 6,57 pouces bénéficiant d’un taux de rafraîchissement fluide de 120 Hz, le Honor 600 Pro bénéficie d’une gradation PWM de 3 840 Hz (confort visuel anti-scintillement) et d’un pic de luminosité pouvant atteindre 8 000 nits.
Le Honor 600 Pro embarque un bloc photo polyvalent :
- Capteur principal de 200 Mpx avec stabilisation optique (OIS) pour une grande précision de détail.
- Téléobjectif de 50 Mpx avec zoom optique x3,5.
- Capteur selfie performant de 50 Mpx.
Robuste, le Honor 600 Pro possède une double certification d’étanchéité IP68 et IP69K. Cela garantit une protection complète contre l’immersion, la poussière et les jets d’eau à haute pression.
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