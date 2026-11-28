Le Black Friday écrase le prix du Google Pixel 11 Pro XL. La crème des smartphones Android est à un prix complètement givré.
Optimisé pour Android, le Pixel 11 Pro XL est un smartphone incontournable pour tirer pleinement parti du système d’exploitation Google et de ses services.
Le Pixel 11 Pro XL est le smartphone le plus performant développé par la firme de Mountain View.
Vendu habituellement 1 399 €, le Pixel 11 Pro XL 256 Go est affiché à 1 067,85 €. Vous réalisez une économie immédiate de 331,15 €.
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Google Pixel 11 Pro XL – Les principaux points forts
Le Pixel 11 Pro XL est un smartphone mature qui apporte de vraies améliorations au quotidien.
Il pèse 226 g. Il inaugure la fonction HiLight, qui permet au flash LED de changer de couleur pour signaler les notifications ou les interactions avec Gemini lorsque le téléphone est posé face contre table.
Son écran Super Actua de 6,8 pouces atteint désormais une luminosité record de 3 600 nits. Il y a également de la montée en puissance du côté de la batterie. Elle passe à 5 115 mAh et gagne la recharge sans fil Pixel Qi2 à 25 W en complément de la charge filaire 45 W.
Côté photo, le capteur principal de 50 MP progresse de nuit et le téléobjectif de 48 MP pousse l’expérience jusqu’à un spectaculaire zoom x120 assisté par l’IA.
Sous le capot, la puce Tensor G6 privilégie l’IA en local plutôt que la puissance brute. Elle transforme Gemini en un véritable agent capable d’anticiper vos besoins et d’agir dans vos applications aux côtés des fonctions Gemini Live, Rambler et Call Notes.