La liseuse Kindle est sortie il y a moins d’un mois. Pour ce Black Friday Amazon fait une remise pour les fans de lecture numérique.
Le Kindle 16 Go Ube avec publicités passe de 154,99 € à 124,99 €. Vous économisez 30 €.
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Le modèle sans publicités est un peu plus cher. Le Kindle Ube 16 Go est affiché à 139,99 € au lieu de 174,99 €. Vous économisez 34 €.
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Le prix du Kindle avec sa coque en aluminium diminue également. Doté de 32 Go de stockage et sans publicités, il voit son prix tomber à 154,99 € au lieu de 194,99 €.
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Valable jusqu’au 30 novembre !
Regardez notre vidéo pour vous faire une idée.
Quelques infos et une vidéo complète – Kindle 2026
Kindle 6 pouces c’est un poids plume. Avec environ 150 g sur la balance, elles pèsent 18 g de moins que la version précédente.
Il existe deux déclinaisons de matières. Un modèle en plastique aux coloris audacieux (notamment un superbe violet / Ube). Et, un modèle plus haut de gamme doté d’une coque en métal résistante qui ne marque pas les traces de doigts.
L’écran à bord plat un vrai plus. Fini le petit bourrelet en relief des anciennes versions. L’écran est désormais parfaitement affleurant avec les bords, ce qui rend la manipulation beaucoup plus fluide et agréable.
Les autres bons plans Kindle
Kindle Scribe Colorosoft
Profitez-en pour vous faire plaisir à moindre prix. La Scribe Colorsoft 32 Go est à 454.99€. Vous économisez 30%. Achetez ici.
Le modèle Kindle Scribe couleur 64 Go est à 489.99€. Là encore c’est une économie de 30%. Suivez ce lien pour acheter.
Et ce n’est pas fini ! Le pack Scribe Colorsoft 32Go + étui + chargeur est à 492.45€, vous économisez 35%. Suivez ce lien pour acheter.
Les Kindle Paperwhite 2024
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