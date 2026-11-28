Profitez d’un prix dingue sur ce pack Marshall ! Attention les stocks sont limités.
L’enceinte Marshall Stanmore III + Le casque Major V sont proposés avec 49% de remise ! A 279.99€ Suivez ce lien pour acheter ou encore cliquez ici.
Ce pack réunit une enceinte puissante pour la maison et un casque endurant pour les déplacements, avec une économie par rapport à l’achat séparé.
L’avantage du pack : Proposé à 299,99 € au lieu de 549,99 €, il permet d’obtenir les deux appareils au prix habituel de l’enceinte seule et couvre tous les usages (maison et mobilité). Le moins cher Suivez ce lien pour acheter ou encore cliquez ici.
Enceinte Marshall Stanmore III
Elle délivre un son puissant de 80 W avec réglage automatique selon le volume (Dynamic Loudness). Le design rétro avec boutons physiques en laiton, et une connectivité complète (Bluetooth 5.2, entrées RCA et jack 3,5 mm).
Casque Marshall Major V
Il offre une autonomie record de 100 heures, la charge rapide et sans fil. C’est un format léger (186 g) et pliable. Il dispose du Bluetooth multipoint et un bouton de raccourci personnalisable.
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