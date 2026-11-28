Vous pensiez devoir attendre des mois avant de voir le prix du tout récent Xiaomi 18 Pro Max baisser ? Le Black Friday en a décidé autrement.
Le Xiaomi 18 Pro Max est à un prix renversant pendant le Black Friday. Le très récent Xiaomi 18 Pro Max est un smartphone très haut de gamme qui sort des sentiers battus.
Lancé officiellement le 19/11/2026 en France, il a créé la surprise avec une fiche technique hors normes.
Doté d’un deuxième écran, d’un processeur Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, d’un triple capteur photo Leica de 200 mégapixels et d’une batterie de 7 050 mAh, il est impressionnant.
Son prix est à la hauteur de ses caractéristiques, mais grâce au Black Friday, vous allez pouvoir le payer au prix d’un smartphone premium classique.
Le Xiaomi 18 Pro Max est normalement vendu 1 803 €. Pendant le Black Friday, son prix tombe à 1 603 €. Vous économisez 200 €, mais vous pouvez aller encore plus loin.
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