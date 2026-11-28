Le Honor Magic V6 à un prix aussi bas, on ne pensait pas voir ça un jour. La magie du Black Friday a encore frappé.
Le Honor Magic V6 est un des smartphones pliables les plus performants et les plus esthétiques sortis en 2026. Écrans, processeur, caméras, batterie, il ne fait aucune concession.
Grâce au Black Friday, vous allez pouvoir acheter ce bijou de technologie au prix d’un smartphone classique.
Le prix du Honor Magic V6 glisse sous les 1350 € pendant quelques jours. À sa sortie, le prix du Honor Magic V6 12/512 Go était de 2299,99 €. Il est aujourd’hui de 1699,99 €.
Pendant la période du Black Friday, vous bénéficiez d’une remise immédiate de 200 €. Son prix passe à 1499,90 €. Ça n’est pas terminé.
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Honor Magic V6 – La fiche technique complète
|Honor Magic V6
|Ecran
|6,52 ” / 7,95” OLED – (1Hz ->120Hz) – Anti-scratch NanoCrystal Shield / Super Armored Inner Screen
|Définition
|2 420 × 1 080 pixels / 2 352 × 2 172 pixels – pics 6000nits / 5000 nits
|Processeur
|Snapdragon 8 Elite Gen 5
|RAM
|16Go DDR5X
|Stockage
|512 Go UFS 4.1
|Mises à jour
|6 ans OS et 7 ans sécurité
|Caméras arrières
|
50 MP (1.16”) OIS + UGA 50 MP (f/2.2) + téléobjectif X3 64MP (f/2.5) OIS – vidéo 4K 60 fps
|Caméra frontale
|20MP (f/2.2) + 20MP (f/2.2) – video 4K 60 fps
|IP68
|IP68, IP69
|Batterie
|6660mAh
|Charge rapide
|80W, sans fil 66W
|Dual SIM
|Double NanoSim
|Lecteur empreintes
|Sous l’écran
|Connectivité
|WiFi 7, Bluetooth 6, NFC
|Audio
|2 haut-parleurs
|Android
|Android 16 – MagicOS 16
|Dimensions
|156,7 x 74,5 / 145,6 x 8 / 4 mm – 219 g