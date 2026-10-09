Bon Plan – Samsung Galaxy Z Fold 8 économisez 400€ et peut-être plus

Par / 09/10/2026

Si vous avez très envie du Samsung Galaxy Z Fold 8 ce bon plan va peut-être vous faire craquer.  

Le désormais légendaire Z Fold 8 le pliant au format passeport est à 1990€ dans sa version 256 Go. Avec le code ZSERIES saisi au moment de la mise au panier, vous faites tomber le prix à 1590€. Suivez ce lien pour acheter. 

bon plan Le Samsung Galaxy Z Fold 8

Si vous utilisez le système de reprise (ça peut être d’autres marques comme Apple, Honor, etc.) obtenez jusqu’à 540€ de remise supplémentaire ! C’est un bon deal.   Suivez ce lien pour en savoir plus. 

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Samsung Galaxy Z Fold 8  – Découvrez le en vidéo

Pour découvrir ce smartphone innovant regardez notre vidéo . L’écran pliable du Galaxy Z Fold 8 adopte un format 4:3 avec une diagonale de 7,6 pouces.
Il repose sur une dalle QXGA+. La pliure au centre de l’écran devient quasiment invisible grâce à une nouvelle charnière et à la technologie Flex Titanium. Suivez ce lien pour acheter. 

 

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