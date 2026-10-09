DJI Mic3 le micro sans fil à prix mini pour un son pro

Le DJI Mic3 est en bon plan jusqu’au 11 octobre. ! Profitez des cette offre pour vloguer comme un pro.
Le micro sans fil DJI MIC3 est un set complet. Il contient : deux DJI Mic 3 TX, un RX, un boîtier de recharge, un adaptateur de téléphone mobile Mic 3 (USB-C), et plus encore.
Le prix est de 203.99€, vous économisez 21%. Suivez ce lien pour acheter.
Quelles capacités pour le DJI Mic 3 ?
Conçu pour être porté facilement sur les vêtements grâce à son clip magnétique ou son pin, il se fait discret tout en offrant une excellente qualité de prise de son.
Le Mic 3 Il garantit une transmission stable et claire à longue distance pour vos vidéos, interviews, vlogs ou diffusions en direct.
Pensé pour une utilisation nomade prolongée, il s’adapte à de nombreux appareils (smartphones, caméras, ordinateurs).
Il est optimisé pour capter les voix avec précision tout en atténuant les bruits de fond indésirables pour un rendu professionnel.
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