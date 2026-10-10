Stranger Things – Préparez votre table d’Halloween avec le livre de recettes officiel

Replongez dans l’univers effrayant de Stranger Things avec 50 recettes inspirées de la mythique série.
La série Stranger Things a tiré sa révérence sur Netflix, mais l’Upside Down n’a pas fini de vous retourner le cerveau.
Plus de 50 recettes inspirées de l’univers d’Hawkins et de l’Upside Down
Reprenez le flambeau d’Eleven, Mike, Will, Dustin, Lucas et Max. Cette fois-ci, le combat se déroule derrière les fourneaux. 404 Éditions publie le livre de recettes Stranger Things. Vous ne l’avez peut-être pas remarqué, mais nos héros prennent le temps de se nourrir entre deux affrontements avec les Demogorgons.
Gaufres Eggo d’Eleven, Tiramisu de Chez Enzo, Pizza de chez Surfer Boy (vous n’êtes pas obligés de mettre l’ananas), le livre regroupe plus de 50 recettes. Elles sont classées par catégories et par date d’apparition dans la série.
Des recettes faciles et originales pour toutes les occasions
Petit-déjeuner, déjeuner, dîner, desserts, boissons, les recettes sont variées et originales. Ne craignez rien, il n’y a pas de recettes immangeables ou venues d’ailleurs. Inspirées de la culture américaine, elles sont détaillées et expliquées pas à pas.
Le livre contient même quelques suggestions de plats pour binge-watcher la série.
Au-delà de la qualité des préparations, ce livre de cuisine est un vrai bijou. La réalisation rend hommage à la série avec une foule d’images officielles. On replonge immédiatement dans l’ambiance très eighties d’Hawkins.
Stranger Things – Le livre de recettes officiel (404 Ed.) est un incontournable pour les fans de la série. C’est un parfait cadeau de Noël.
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