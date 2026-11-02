Honor 600 Pro – Son prix s’effondre avant même le Black Friday

N’attendez pas le Black Friday pour profiter de bonnes affaires. Le prix du Honor 600 Pro s’effondre pour une durée limitée. C’est le moment de l’acheter.
Le Honor 600 Pro est la bonne affaire à saisir d’urgence si vous recherchez un smartphone doté d’un maximum de RAM et de stockage.
Snapdragon 8 Elite, écran AMOLED 6,57 pouces, batterie 6 400 mAh, le Honor 600 Pro n’a rien à envier aux appareils premium et pourtant son prix dégringole sous les 600 €.
Le Honor 600 Pro 12/512 Go est affiché au prix de 673,81 €, mais avec le code vous bénéficiez de 80 € de réduction. Le prix du Honor 600 Pro passe à 593 €.
Ce n’est pas terminé : en payant avec PayPal, vous cumulez 33 € de réduction supplémentaires. Au final, le prix du Honor 600 Pro tombe à 560 €.
Suivez ce lien pour l’acheter.
Les principaux points forts du Honor 600 Pro
Il tourne avec le processeur haut de gamme Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Cela lui offre une puissance de calcul et des capacités IA de pointe, couplée à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage.
Le smartphone est équipé d’une imposante batterie Silicon-Carbone de 6 400 mAh, compatible avec la charge rapide filaire 80W et la charge sans fil 50W.
Equipé d’une dalle AMOLED de 6,57 pouces bénéficiant d’un taux de rafraîchissement fluide de 120 Hz, le Honor 600 Pro bénéficie d’une gradation PWM de 3 840 Hz (confort visuel anti-scintillement) et d’un pic de luminosité pouvant atteindre 8 000 nits.
Le Honor 600 Pro embarque un bloc photo polyvalent :
- Capteur principal de 200 Mpx avec stabilisation optique (OIS) pour une grande précision de détail.
- Téléobjectif de 50 Mpx avec zoom optique x3,5.
- Capteur selfie performant de 50 Mpx.
Robuste, le Honor 600 Pro possède une double certification d’étanchéité IP68 et IP69K. Cela garantit une protection complète contre l’immersion, la poussière et les jets d’eau à haute pression.
En cliquant sur nos liens vous contribuez à soutenir notre site entièrement gratuit et ça ne vous coûte pas plus cher Merci ;)
Découvrez d’autres bons plans dans notre rubrique ici.