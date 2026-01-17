Les fables du Roi des Aulnes – Quand le folklore se réinvente dans un roman graphique

Il est des forêts dont on ne ressort jamais tout à fait le même. La forêt de Mynislyvix est de celles-là.
Dans Les Fables du Roi des Aulnes, le scénariste et dessinateur Juni Ba, accompagné par Aditya Bidikar, nous invite à un duel de titans qui traverse les âges et redéfinit les contours du conte classique.
L’éternel duel : Le Renard et le Monstre
Au centre de ce récit, deux figures archétypales se font face dans une danse macabre et poétique.
Il y a Goupil, le rusé manipulateur, celui qui a réussi l’exploit de tromper la Mort elle-même.
Et Le Roi des Aulnes : Une entité immortelle, puissante, mais drapée dans une solitude abyssale.
Leur rivalité n’est pas qu’une simple bagarre de territoire ; elle est la sève même de la forêt. Leurs affrontements répétés donnent naissance aux légendes qui composent la “grande Histoire”. Mais ici, la frontière entre le “bien” et le “mal” est plus qu’effacée : elle est piétinée.
Et si le monstre n’était pas celui qu’on croit ?
L’une des plus grandes forces de cet album est sa capacité à déconstruire les rôles. Juni Ba s’amuse à bousculer nos certitudes : et si le héros n’était pas si héroïque ? Et si le monstre n’était qu’une victime de son propre destin ?
En explorant les nuances de ces deux ennemis, le récit suggère qu’ils sont peut-être les deux faces d’une même pièce. Cette humanité injectée dans le mythe rend le récit moderne, percutant et profondément touchant.
Les fables du Roi des Aulnes – Un roman graphique à lire et à regarder
Si vous avez aimé Mobilis ou The Boy Wonder, vous connaissez la puissance visuelle de Juni Ba. Son style est une déflagration.
L’artiste excelle dans les contrastes bluffants. Le noir et le blanc s’entrechoquent pour créer une atmosphère électrique.
Les cases ne sont pas de simples cadres, elles sont des explosions de mouvement qui dictent un rythme effréné à la lecture.
Chaque planche fourmille d’éléments qui enrichissent le “lore” de Mynislyvix.
Les Fables du Roi des Aulnes (Bayard) est plus qu’un roman graphique, c’est une expérience de lecture. Véritable fresque onirique, ce recueil de fables liées entre elles déconstruit la morale classique pour interroger nos capacités de guérison et de pardon.
Entre hommage au folklore européen et modernité narrative “comic“, Juni Ba confirme qu’il est l’un des artistes les plus excitants de sa génération.
A conseiller dès 14 ans. Pour acheter ce livre Cliquez ici ou Cliquez ici.
