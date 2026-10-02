Honor Magic V5 – Avec ce bon plan, il devient moins cher qu’un smartphone classique

Le Honor Magic V5 plie son prix en quatre et la concurrence aussi. C’est la bonne affaire du week-end à ne pas manquer !
Le prix du Honor Magic V5 met tout le monde d’accord. Vous n’avez plus aucune excuse pour passer au smartphone pliable. Le Honor Magic V5 est l’un des meilleurs smartphones pliables du marché.
Écran pliable LTPO 7,95 pouces, processeur Snapdragon 8 Elite, triple capteur photo (50 Mpx + 50 Mpx + 64 Mpx), batterie 5 820 mAh et recharge 66 W, il n’a rien à envier aux smartphones premium classiques.
Il les bat également à plate couture au niveau de son prix. Il tombe sous les 1 000 €. Le Honor Magic V5 est affiché à 960,43 € au lieu de 1 275,79 €. C’est déjà une bonne affaire, mais vous pouvez retirer 60 € avec le code FRPRD60. Le prix final du Honor Magic V5 passe à 900,43 €.
Suivez ce lien pour l’acheter.
En cliquant sur nos liens vous contribuez à soutenir notre site entièrement gratuit et ça ne vous coûte pas plus cher Merci ;)
Découvrez d’autres bons plans dans notre rubrique ici.
Découvrez les caractéristiques techniques du Honor Magic V5
|Honor Magic V5 – 5G
|Ecran
|Ecran externe 6,43 pouces AMOLED – (LTPO 1Hz – 120Hz)
Ecran interne 7,95 pouces AMOLED – (LTPO 1Hz – 120Hz)
|Définition
|Ecran externe 2376 x 1060 pixels – 5000nits – Rhino Armor Glass – Dolby Vision
Ecran interne 2352 x 2172 pixels – 5000nits – Dolby Vision
|Processeur
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite
|RAM
|12Go
|Stockage
|512Go
|Extension
|Non
|Caméras arrières
|50MP Falcon Capture (f/1.6) OIS + UGA 50MP (f/2.0) OIS + Téléobjectif X3 64MP (f/2.5) OIS – Vidéo 8K/30ims
|Caméras frontales
|Intérieur 20MP (f/2.2)
Extérieur 20MP (f/2.2)
|IP
|IP58, IP59
|Batterie
|5820mAh
|Charge rapide
|66W (non fourni) + sans fil 50W
|Dual SIM
|Double NanoSim
|Lecteur empreintes
|Latéral
|Prise Jack
|WiFi 7, Bluetooth 6,NFC
|Audio
|2 haut-parleurs
|Android
|Android 15 – Magic OS 9.0.1
|Dimensions
|Ouvert 156,6 x 145,3 x 4,1mm – 217g
Fermé 156,6 x 74 x 8,8mm