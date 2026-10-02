Nothing Phone 3 – Son prix s’effondre, la concurrence pleure

Par / 02/10/2026 / Bon Plan, Nothing, Nothing Phone 3

Avec cette baisse de prix, le Nothing Phone 3 passe sous la barre des 500 €. La concurrence ne peut rien faire.

Le Nothing Phone 3 est le fleuron de la célèbre marque éponyme. Immédiatement reconnaissable grâce à son design atypique, le Nothing Phone 3 se présente également comme un smartphone performant.

Le prix du Nothing Phone 3 tombe sous les 500€

 

Il est équipé d’un écran AMOLED 4500 nits, d’un processeur Snapdragon 8s Gen 4. Il dispose de quatre caméras 50 MP et d’une batterie 5150 mAh compatible avec la recharge 66 W.

C’est un vrai flagship killer qui se permet en plus d’être original avec son mini-écran LED. Le Nothing Phone 3 12 / 256 Go est affiché à 523,22 €. En appliquant le code FRPRD60, vous abaissez son prix à 463,22 €.
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Nothing Phone 3 – La fiche technique complète

  Nothing Phone 3 – 5G
Ecran 6,67 pouces AMOLED – (30Hz ->120Hz) 
Définition 2800 x 1260 pixels – pics 4500nits – Gorilla Galss 7i
Processeur Snapdragon 8s Gen 4
RAM 12/16Go DDR5X
Stockage 256/512Go UFS 4.0
Mises à jour  5 ans OS et 7 ans sécurité
Caméras arrières 50MP (f/1.68) OIS + Téléobjectif 50MP (f/2.68) OIS  + UGA 50MP (f/2.2) – Vidéo 4K/60ims
Caméra frontale 50MP (f/2.2)
IP IP68
Batterie 5150mAh
Charge rapide 66W, sans fil 15W, inversée 5W
Dual SIM Double NanoSim
Lecteur empreintes Sous l’écran
Connectivité WiFi 7, Bluetooth 6, NFC
Audio 2 haut-parleurs, 
Android Android 15 – Nothing OS 3.5
Dimensions 160,60 x 75,59 x 8,99 mm – 218g

 

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