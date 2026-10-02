Nothing Phone 3 – Son prix s’effondre, la concurrence pleure

Avec cette baisse de prix, le Nothing Phone 3 passe sous la barre des 500 €. La concurrence ne peut rien faire.
Le Nothing Phone 3 est le fleuron de la célèbre marque éponyme. Immédiatement reconnaissable grâce à son design atypique, le Nothing Phone 3 se présente également comme un smartphone performant.
Il est équipé d’un écran AMOLED 4500 nits, d’un processeur Snapdragon 8s Gen 4. Il dispose de quatre caméras 50 MP et d’une batterie 5150 mAh compatible avec la recharge 66 W.
C’est un vrai flagship killer qui se permet en plus d’être original avec son mini-écran LED. Le Nothing Phone 3 12 / 256 Go est affiché à 523,22 €. En appliquant le code FRPRD60, vous abaissez son prix à 463,22 €.
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Nothing Phone 3 – La fiche technique complète
|Nothing Phone 3 – 5G
|Ecran
|6,67 pouces AMOLED – (30Hz ->120Hz)
|Définition
|2800 x 1260 pixels – pics 4500nits – Gorilla Galss 7i
|Processeur
|Snapdragon 8s Gen 4
|RAM
|12/16Go DDR5X
|Stockage
|256/512Go UFS 4.0
|Mises à jour
|5 ans OS et 7 ans sécurité
|Caméras arrières
|50MP (f/1.68) OIS + Téléobjectif 50MP (f/2.68) OIS + UGA 50MP (f/2.2) – Vidéo 4K/60ims
|Caméra frontale
|50MP (f/2.2)
|IP
|IP68
|Batterie
|5150mAh
|Charge rapide
|66W, sans fil 15W, inversée 5W
|Dual SIM
|Double NanoSim
|Lecteur empreintes
|Sous l’écran
|Connectivité
|WiFi 7, Bluetooth 6, NFC
|Audio
|2 haut-parleurs,
|Android
|Android 15 – Nothing OS 3.5
|Dimensions
|160,60 x 75,59 x 8,99 mm – 218g