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Samsung Galaxy S26 Ultra – La fiche technique complète
|Samsung Galaxy S26 Ultra
|Ecran
|6,9 pouces Dynamic AMOLED 2X (120Hz) – Corning Gorilla Armor 2
|Définition
|3120 x 1440 pixels (QHD+) – HDR10+
|Processeur
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (2x 4.74 GHz Oryon V3, 6x 3.62 GHz)
|RAM
|12 / 16 Go
|Stockage
|256 Go / 512 Go / 1 To
|Mises à jour
|7 ans OS et sécurité
|Caméras arrières
|200 MP (f/1.4 24mm (wide), 1/1.3″, 0.6μm, Multidirectional PDAF, OIS) + Périscope 50 MP (Zoom 5x, f/2.9, 111mm, 1/2.52″, 0.7μm, PDAF, OIS) + Ultra-large 50 MP (/1.9, 120°, 1/2.5″, 0.7μm, Dual-Pixel PDAF, Super Steady Video) + Téléobjectif 10 MP (f/ 2.4 Zoom 3x, 1/3.94″, PDAF, OIS) – vidéo 8K@24/30fps
|Caméras frontales
|12 MP (f/2.2) Dual-Pixel PDAF – Vidéo 4K/60ims
|Etanchéité
|Certifié IP68 (résistance eau et poussière)
|Batterie
|50000 mAh
|Vitesse de charge
|Filaire 60W, recharge sans fil
|SIM
|Oui (Nano SIM / eSIM)
|Lecteur empreintes
|Sous l’écran
|Connectivité
|Wi-Fi 7 (be), Bluetooth 5.4, NFC, USB-C, Satellite (GPS, GLONASS, Galileo)
|Audio
|Haut-parleurs stéréo
|OS
|Android 16 – One UI 8.5
|Dimensions / poids
|163,6 x 78,1 x 7,9 mm – 214 g