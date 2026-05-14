Toutes ces liseuses sont en bon plan pour la Fête des Mères : Kobo, Kindle, Vivlio

Pour la fête des mères, les liseuses sont de la fête ! Offrir une liseuse c’est comme offrir une bibliothèque avec des dizaines de milliers de livres !
Nous avons sélectionné les meilleurs bons plans pour la Fête des mères. Il y a des liseuses pour tous les budgets alors profitez-en ! Kindle, Vivlio, Kobo C’est jusqu’au 31 mai 2026 !
Kindle
Kindle Coloroft Signature Edition passe à 229.99€. Vous économisez 23%. Suivez ce lien pour acheter.
Kindle Colorsoft 16 Go passe à 199.99€, économisez 26% sur ce modèle. Suivez ce lien pour acheter.
Le très haut de gamme Kindle Scribe avec son écran géant passe à 294.99€. Vous économisez 31% pour la version 16Go. Suivez ce lien pour l’acheter.
Kobo
Kobo BW ou Black and White. La liseuse bénéficie d’une réduction immédiate de 13%, soit 20€ en moins. Le prix de la Kobo Clara BW avec 16Go de stockage passe de 149,99€ à 129,99€.
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Vous pouvez la trouver aussi ici à 125.14€. Suivez ce lien.
Vivlio
Pour obtenir 50 euros de remise sur la liseuse Vivlio Inkpad Color 3, vous devez cliquer sur notre lien.
La liseuse Inkpad Color est à 309.99€, avec ce bon plan elle vous revient à 259.99€. Suivez ce lien pour l’acheter.
Autre bon plan Vivlio avec la liseuse Light HD Color (liseuse couleur) . Son prix passe de 179.99€ à 159.99€. Suivez ce lien pour l’acheter.
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