Bon Plan – Ces deux modèles Kindle sont en promo, n’attendez pas !

Kindle Colorsoft et Kindle Colorsoft Signature Edition sont en bon plan. Faites des économies pour la Fête des mères !
Lire en numérique est possible avec des liseuses à prix abordables, c’est le cas de ces Kindle couleur en promo.
Kindle Coloroft Signature Edition passe à 229.99€. Vous économisez 23%. Suivez ce lien pour acheter.
Kindle Colorsoft 16 Go passe à 199.99€, économisez 26% sur ce modèle. Suivez ce lien pour acheter.
Kindle Colorsoft Signature Edition (vidéo et infos)
Le Kindle Colorsoft fait oublier les couleurs ternes des liseuses classiques. Son écran de 7 pouces allie LED haute technologie et algorithmes pour offrir des BD éclatantes et une navigation enfin fluide.
L’essentiel en quelques points :
Performance : Contraste élevé, chargement rapide et 32 Go de stockage.
Confort visuel : Écran antireflet, éclairage auto-adaptatif et teinte réglable (du blanc à l’ambre).
Nomade : Un poids plume de 219g, une étanchéité totale et 8 semaines d’autonomie.
C’est l’outil idéal pour ceux qui veulent la légèreté de l’e-ink sans sacrifier le dynamisme de la couleur. Suivez ce lien pour acheter.
Le Kindle Colorsoft 2025 : La couleur en format poche (vidéo)
Le Kindle Colorsoft 2025 conserve l’ADN de ses prédécesseurs tout en intégrant la technologie Paperwhite, référence absolue pour le contraste et le confort de lecture.
Avec son écran de 7 pouces, il offre une expérience hybride entre précision chirurgicale pour le texte et douceur pour les visuels.
Le confort avant tout : Grâce au système FrontLight, vous pouvez ajuster non seulement la luminosité mais aussi la température de l’éclairage pour réduire la fatigue oculaire.
La robustesse : Sa certification IPX8 en fait le compagnon idéal pour lire au bord de la piscine ou dans votre bain sans stress.
Un écran connu et reconnu : Il reprend la dalle performante de la génération précédente, assurant une transition fluide vers la couleur.
À noter : Contrairement à la version Signature, ce modèle de 16 Go fait l’impasse sur la charge sans fil. Suivez ce lien pour acheter.
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