Kindle Scribe – Et si vous profitiez d’une remise de 31% pour ce bon plan ?

Kindle Scribe est en bon plan pour une période très courte. Profitez-en pour acquérir un bloc notes numérique qui fait aussi office de liseuse pour lire et travailler !
Kindle Scribe 16 Go est à 294.99€, vous économisez 31%. Suivez ce lien pour acheter.
La version 32 Go est au prix de 314.99€, vous économisez 30%. Suivez ce lien pour acheter.
Si vous préférez plus de stockage, la version 64 Go est à 344.99€, vous économisez 28%. Suivez ce lien pour acheter.
Ces offres sont valables jusqu’au 20 mai 2026.
Kindle Scribe 2024, qu’est-ce que c’est ? Infos et vidéo
Kindle Scribe (2024) s’impose comme un véritable carnet de notes digital sans sacrifier le confort de lecture. Dotée d’un écran de 10,2 pouces avec éclairage frontal, cette liseuse de 433 grammes offre une esthétique épurée grâce à sa façade plane et ses bordures blanches uniformes, recréant fidèlement la sensation du papier.
Désormais inclus avec tous les modèles, le nouveau stylet Premium gagne en efficacité et en simplicité. Aucune configuration ni recharge n’est nécessaire.
Il est équipé d’un bouton raccourci réglable et d’une gomme souple au toucher naturel.
La fonction Active Canvas permet d’annoter vos ebooks directement sur la page. Le système crée automatiquement un espace dédié qui s’intègre harmonieusement au récit. vos notes restent ancrées au texte et visibles, même si vous modifiez la taille de la police ou la mise en page.
Le bloc-notes a également été optimisé pour rendre la création de dessins et de textes plus intuitive. Le tout reste facilement exportable vers vos autres appareils.
Enfin, côté endurance, le Kindle Scribe promet jusqu’à 12 semaines d’autonomie sur une seule charge, vous permettant de rester productif tout au long de l’année. Kindle Scribe 16 Go est à 294.99€, vous économisez 31%. Suivez ce lien pour acheter.
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