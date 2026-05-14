DJI Osmo Pocket 3 – Son prix passe sous les 300 € pendant une durée très limitée

Le très convoité DJI Osmo Pocket 3 voit son prix dégringoler. La star des caméras stabilisées est à moins de 300 €.
Parfaite pour les créateurs de contenus et les vlogueurs, la caméra DJI Osmo Pocket 3 a rarement été à un prix aussi bas.
Cette minuscule caméra dotée d’un capteur 1 pouce peut enregistrer des vidéos en 4K à 120 fps. Son écran de 2 pouces inclinable facilite les prises de vue. La petite taille du DJI Osmo Pocket 3 permet de l’emporter partout avec soi. C’est un indispensable.
Son prix est déjà très intéressant. Le DJI Osmo Pocket 3 est affiché à 336,28 € au lieu de 435,59 €. Vous bénéficiez en plus d’une remise de 38 € avec le code SRFR38. Avec cette remise, le prix du DJI Osmo Pocket 3 s’effondre à 298,28 €. La livraison est gratuite et le colis est expédié depuis la France. Cette offre est valable jusqu’au 15 mai 2026 à 23h59.
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Cette réduction s’applique aussi sur le pack Creator avec un micro, un pied, une batterie et plus encore. Son prix passe de 437,44 € à 399,44 €.
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