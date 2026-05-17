Bon Plan – Liseuse en couleur Kobo Clara Colour à prix sympa

La liseuse Kobo Clara Colour est en bon plan. C’est bientôt la Fête des Mères et des Pères et c’est une super idée cadeau !
La Kobo Clara Colour, liseuse couleur de 6 pouces passe à 149.99€ au lieu de 170€. Suivez ce lien pour l’acheter ou cliquez ici.
Quid de la Kobo Clara Colour ?
La Kobo Clara Colour est une liseuse de 6 pouces compacte et étanche (IPX8). Son écran E-Ink Kaleido 3 (300 ppp N&B / 150 ppp couleur) est idéal pour savourer BD, webtoons et illustrations, tout en permettant de surligner vos passages préférés en couleur.
Ses points forts :
-Confort visuel : Éclairage ComfortLight Pro (réduction de la lumière bleue) et mode sombre.
-Audio & Stockage : 16 Go de mémoire et connexion Bluetooth pour vos livres audio.
-Autonomie : Jusqu’à 40 jours de batterie (pour 30 min de lecture quotidienne, sans Wi-Fi/Bluetooth et éclairage à 30 %). Suivez ce lien pour l’acheter ou cliquez ici.
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