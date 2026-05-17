Bon Plan – Liseuse en couleur Kobo Clara Colour à prix sympa

Par / 17/05/2026 / Bon Plan, ebook, Kobo clara Colour, liseuse couleur, Livres numériques

La liseuse Kobo Clara Colour est en bon plan. C’est bientôt la Fête des Mères et des Pères et c’est une super idée cadeau ! 

La Kobo Clara Colour, liseuse couleur de 6 pouces passe à 149.99€ au lieu de 170€. Suivez ce lien pour l’acheter ou cliquez ici.

kobo clara colour

Quid de la Kobo Clara Colour ? 

La Kobo Clara Colour est une liseuse de 6 pouces compacte et étanche (IPX8). Son écran E-Ink Kaleido 3 (300 ppp N&B / 150 ppp couleur) est idéal pour savourer BD, webtoons et illustrations, tout en permettant de surligner vos passages préférés en couleur.

Ses points forts :

-Confort visuel : Éclairage ComfortLight Pro (réduction de la lumière bleue) et mode sombre.
-Audio & Stockage : 16 Go de mémoire et connexion Bluetooth pour vos livres audio.
-Autonomie : Jusqu’à 40 jours de batterie (pour 30 min de lecture quotidienne, sans Wi-Fi/Bluetooth et éclairage à 30 %). Suivez ce lien pour l’acheter ou cliquez ici.

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