Selon une étude Brut x Fnac face au sentiment de « retard culturel », les jeunes réinventent leur rapport à la culture.
Loin de se désintéresser de la culture, les jeunes générations en font un levier d’expression et de performance, tout en restant attachées aux enseignes physiques comme la Fnac pour découvrir et acheter leurs œuvres. C’est le principal enseignement de l’étude. L‘enquête dresse un portrait nuancé de la « génération brainrot ».
Un complexe culturel qui pousse à la performance
Si l’accusation de déclin culturel est récurrente d’une génération à l’autre, elle est aujourd’hui largement intériorisée par les jeunes eux-mêmes.
L’étude montre que 55 % des moins de 24 ans (et 50 % des plus de 24 ans) estiment que leur génération est moins cultivée que la précédente.
De plus, 44 % des moins de 24 ans jugent ne pas être assez cultivés. Autre point intéressant, 60 % ressentent parfois une pression à l’être.
Ce chiffre grimpe à 62 % chez les moins de 24 ans, particulièrement lors de nouvelles rencontres ou face à des personnes perçues comme plus cultivées.
Plutôt que de baisser les bras, cette génération cherche à combler son sentiment de retard
Pour palier à ce sentiment on constate plusieurs tendances.
L’ère du brainmaxxing permet de se cultiver devient un moyen d’optimiser son esprit et de performer, à travers des routines, des défis intellectuels ou la chasse aux références.
L’art de s’exprimer et de débattre : pour 48 % des 18-24 ans (et 44 % des 25-34 ans), une personne cultivée est avant tout capable de s’exprimer sur tous les sujets, soignant autant le fond (l’éloquence) que la forme (l’élocution).
Enfin, 90 % des moins de 24 ans (et 88 % des plus de 24 ans) jugent important d’avoir des amis ou un entourage cultivés.
Les réseaux sociaux, premier lieu de découverte de la culture
Les réseaux sociaux constituent le principal espace de découverte culturelle.
En effet, 99 % des moins de 24 ans déclarent qu’ils les ont déjà poussés à consommer un produit culturel ou à se cultiver.
Parmi les moins de 24 ans, ils ont déjà incité à :
– regarder un film ou une série (94 %).
– écouter de la musique ou un album (93 %).
– acheter un livre (68 %).
– aller voir une exposition (56 %).
– acheter une place de concert (46 %).
Les réseaux sociaux arrivent en tête des sources de découverte d’une œuvre qui plaît (45 %).
Ils précèdent les amis (39 %) et la famille (33 %). Les formats privilégiés reposent sur les décryptages d’œuvres (71 %), les interviews d’auteurs (44 %) et les edits TikTok (40 %).
Pour autant, cette culture « social-first » s’accompagne d’un paradoxe. 29 % des moins de 24 ans ont déjà eu honte d’admettre avoir appris quelque chose sur les réseaux. Beaucoup conservent une vision traditionnelle de ce qui constitue une activité culturelle. Par exemple, le jeu vidéo est reconnu comme tel par 55 % des 18-24 ans, contre 62 % pour la lecture de chroniques sur Wattpad.
En parallèle, des niches très spécifiques trouvent refuge dans des micro-communautés, notamment sur TikTok.
Quelles attentes pour les jeunes ?
Les plateformes d’achat en ligne (prioritaires pour seulement 10 % des moins de 24 ans.
Par contre, les grandes enseignes culturelles restent le premier réflexe d’achat pour 43% des moins de 24 ans. Le magasin physique conserve un attrait expérientiel et émotionnel fort.
Pour séduire et accompagner cette jeunesse, les répondants de moins de 24 ans attendent des actions de la Fnac.
1. Un catalogue large et varié pour répondre à la multiplication des niches culturelles (77 %).
2. Des prix accessibles et des bons plans dans un contexte économique contraint (53% sur les prix concurrentiels, 52% sur les offres et réductions).
3. Un rôle de recommandation et d’ouverture : 46 % attendent des conseils culturels et 38 % des sélections d’experts.
Cet enjeu est particulièrement marqué hors des grandes métropoles. 40% des jeunes aimeraient que la marque leur fasse découvrir de nouveaux artistes (contre 34 % en métropole). De plus, 16 % souhaitent la création d’espaces communautaires pour échanger (9 % en métropole).
Enfin, si la Fnac lançait un média dédié à la découverte culturelle, les formats les plus plébiscités chez les 18-24 ans seraient une chaîne YouTube (53 %). Le podcast (44 %) arrive en 2e place, une newsletter (44 %) ou encore un groupe de discussion sur Instagram (27 %).
L’étude complète est là.
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