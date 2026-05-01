Calder – Le catalogue aussi monumental que l’exposition !

S’attaquer à l’œuvre d’Alexander Calder, c’est accepter de lever les yeux au ciel pour suivre la danse du métal et de l’air.
À l’occasion de la rétrospective magistrale « Calder. Rêver en équilibre » à la Fondation Louis Vuitton, le catalogue officiel s’impose non seulement comme un complément de visite, mais comme une pièce de collection à part entière. Réservez votre visite ici.
Un colosse de papier
Si l’exposition impressionne par la légèreté de ses mobiles, l’ouvrage qui l’accompagne joue dans la catégorie des poids lourds.
On pourrait dire que ce catalogue est aussi monumental que l’exposition elle-même : avec ses 360 pages et son format généreux, il impose une présence physique qui rend hommage à la puissance des “stabiles” de l’artiste.
Le fil d’une vie entre deux continents
Sous la direction des commissaires de l’exposition, ce livre retrace l’incroyable trajectoire de Calder, des années 1920 jusqu’à son dernier souffle en 1976. On y découvre :
Son attachement à la France, un lien viscéral qui a nourri son inspiration et transformé sa pratique.
L’ouvrage présente plus de 300 œuvres et offre au lecteur une vue d’ensemble inédite sur son génie créatif.
Calder, le catalogue (Hazan), ne se contente pas d’isoler Calder. Il le replace au cœur d’une constellation d’avant-garde.
On y croise ses complices de toujours comme Joan Miró ou Fernand Léger, tout en analysant la résonance de ses sculptures avec les théories de Klee ou Kandinsky.
Le catalogue prolonge parfaitement l’expérience de l’expo (lire notre article). Il permet de décortiquer, chez soi, la précision mathématique derrière la poésie du mouvement.
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Découverte de la monumentale expo Calder à la Fondation Louis Vuitton.#expo #calder #expoParis #expo2026 @FondationLV #fondationLV pic.twitter.com/qMx3kE3pJ4
— IDBOOX (@IDBOOX) April 16, 2026