Un Bon plan exclusif sur L’iPhone 16 Pro Max, c’est déjà Noël !

Vous avez envie d’un iPhone 16 Pro Max ? Restez ici cette offre va sûrement vous intéresser.
Ce bon plan est valable jusqu’au dimanche 21 décembre 23H59, ne réfléchissez pas trop longtemps !
Pour l’achat d’un iPhone 16 Pro Max, il y a 100€ offerts en carte-cadeau avec le code 16PROMAX100. Cette offre est exclusivement valable sur les 16 Pro Max 256GB !
Le smartphone est à 1299.99€ (Avec déjà une remise de 100€). Avec cette carte cadeau cela adoucit la facture. Suivez ce lien pour le smartphone couleur titane sable. Une autre offre ici.
Ou alors cliquez ici pour la couleur Titane naturel. Pour la couleur Noire titane suivez ce lien.
4 raisons d’acheter iPhone 16 Pro Max
Le 16 Pro Max s’impose avec un écran record de 6,9 pouces et des bords ultra-fins grâce à la technologie BRS.
Il intègre la puce A18 Pro, boostée par un Neural Engine renforcé, pour des performances d’IA générative directement sur l’appareil avec Apple Intelligence.
La photographie est transformée par l’adoption d’un nouveau capteur Ultra Grand-Angle de 48 Mégapixels, offrant plus de détails en toutes conditions.
Son autonomie est optimisée grâce à la technologie de batterie empilée (Stacked Battery), cela garantit une utilisation prolongée.
