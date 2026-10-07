Ecovacs décape ses prix avec des réductions jusqu’à 50 % pendant les Jours Prime

Ecovacs fait le ménage dans ses aspirateurs robots pendant les Jours Flash Prime. La poussière tremble de peur.
Ecovacs atomise le prix de cinq de ses meilleurs aspirateurs robots. Le constructeur ne laisse aucune chance à la saleté.
- Ecovacs X12 OmniCyclone Care Complete, aspirateur laveur avec jets et une puissance d’aspiration de 22 000 Pa => 849 € au lieu de 1 499 €.
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- Robot aspirateur laveur Omni X11 Pro, aspirateur laveur avec une puissance de 19 500 Pa => 549 € au lieu de 699 €.
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- Ecovacs T90 Pro Omni Robot avec une puissance de 30 000 Pa => 479 € au lieu de 799 €.
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- Robot aspirateur Deebot T90 Pro Omni Care Kit Robot 30 000 Pa => 399 € au lieu de 849 €.
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- Ecovacs Deebot T50 Pro Omni Gen3 Robot aspirateur laveur avec serpillières tournantes et puissance de 25 000 Pa => 299 € au lieu de 599 €.
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- Deebot T50 Omni Gen3 aspirateur laveur, puissance de 25 000 Pa et hauteur de 81 mm => 254,14 € au lieu de 499 €.
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