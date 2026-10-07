Mova décape les prix de ses aspirateurs et tondeuses pour les Jours Prime

Mova dégaine jusqu’à 50 % de réduction sur ses meilleurs aspirateurs robots et robots tondeuses pendant les Jours Prime.
Nettoyez, lavez, coupez sans vous fatiguer et l’esprit léger avec les aspirateurs robots et les robots tondeuses Mova à prix cassés.
Pendant les Jours Prime, Mova propose jusqu’à 550 € de réduction sur une sélection d’appareils.
- L’aspirateur robot Mova V70 Ultra est le modèle phare de la marque avec une puissance d’aspiration de 42 000 Pa, une pression de lavage de 15 N et deux serpillières rotatives. Sa brosse latérale s’étend jusqu’à 12 cm pour ne laisser aucune chance à la poussière le long des murs. Le Mova V70 Ultra est à 849 € au lieu de 1 399 €.
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- Le Mova P70 Pro Ultra développe une puissance d’aspiration de 30 000 Pa. Combiné avec deux serpillières rotatives tournant à 260 tours par minute, il simplifie le nettoyage. Le Mova P70 Pro Ultra est à 499 € au lieu de 699 €.
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- Le Mova E50 Pro Ultra est un robot aspirateur-laveur avec une puissance d’aspiration de 30 000 Pa. Il est accompagné d’une station d’entretien automatique. Le Mova E50 Pro Ultra est vendu 399 € au lieu de 499 €.
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- La tondeuse intelligente Mova LiDAX Ultra possède un système de détection et de cartographie 3D à 360°. Sa vision IA assure une navigation précise sur 1 200 m². Le Mova LiDAX Ultra 1200 est vendu 749 € au lieu de 1 099 €.
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- La tondeuse Mova ViAX 500 est un robot tondeuse sans fil capable de cartographier un jardin de 600 m² et de créer des limites virtuelles précises. Il possède un système UltraEyes 2.0 comportant deux caméras IA Ultra-HDR associées à un LiDAR 360° pour une perception optimale de son environnement. Le Mova ViAX 500 est vendu 521 € au lieu de 749 €.
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