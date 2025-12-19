Jeu-Concours – Un magnifique OPPO Find X9 512Go à gagner !

Accrochez-vous on sort le top du top avec ce concours ! Nous vous proposons de tenter de gagner le tout nouveau OPPO Find X9 dans sa version 512Go.
C’est un smartphone haut de gamme avec des capacités extrêmement poussées ! Il est sorti en octobre 2025.
Du 19 décembre au 1er janvier 2026, un OPPO Find X9 est à gagner en partenarial avec OPPO !
Il est trop beau ce OPPO Find X9, mais pourquoi ?
Le Find X9 bénéficie de finitions haut de gamme. Il arbore un écran plat de 6,59 pouces avec une luminosité de 3600 nits. La bordure noire qui l’entoure est symétrique et mesure seulement 1,15 mm.
Un cadre en aluminium brossé entoure le smartphone. Le dos également plat est recouvert d’une couche de verre mat. Ce revêtement a l’avantage de ne pas marquer les traces de doigts.
Un nouveau bouton vient tenir compagnie au déclencheur de l’appareil photo. Situé sur le côté opposé du smartphone, il est dédié à l’IA.
L’autonomie est un autre point fort. Le OPPO FInd X9 cache sous la coque une très grosse batterie de 7025mAh. L’appareil fonctionne sous ColorOS 16 (basé sur Android 16), l’interface logicielle d’Oppo, réputée pour sa fluidité, ses options de personnalisation et ses fonctionnalités optimisées pour la productivité.
Côté photo c’est la grande classe ! Le Find X9 inaugure le tout nouveau système Hasselblad Master Camera nouvelle génération.
Le nouveau Find X9 est conçu pour la photographie de haut vol. Son appareil photo principal est doté d’un capteur de 50 MP qui capture 57 % de lumière en plus. Cela se traduit par des photos incroyablement nettes et lumineuses, même lorsque la lumière est faible.
Ce système est complété par deux autres objectifs de 50 MP : un ultra grand-angle pour immortaliser de vastes paysages (capable aussi de faire de la macro photo) et un puissant téléobjectif périscopique. Ce dernier vous permet de zoomer avec une précision bluffante, sans perte de qualité.
Enfin, le Find X9 innove avec une caméra True Color inédite. Ce capteur spécial mesure la lumière ambiante avec une extrême précision. Résultat : des couleurs toujours fidèles à la réalité, éclatantes et naturelles, même dans les situations les plus compliquées (contre-jour, lumière artificielle, etc.). Voir le produit ici.
– 1 OPPO Find X9 512Go. Valeur 999€, couleur au choix du partenaire.
– Le concours est ouvert du 19 décembre au 1er janvier 2026 à 22H30.
