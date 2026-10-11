Les dragons gardiens secrets de la nature – Quand la dragonologie s’éveille à l’écologie

Et si les dragons n’étaient pas de simples créatures de légendes, mais les sentinelles invisibles de nos écosystèmes ?
C’est le pari de Les dragons, gardiens secrets de la nature, un magnifique ouvrage signé Francesco Musiani et Fiore Fiorini, publié chez Bayard Jeunesse.
Guidé par la jeune dragonologue Dana Green, le lecteur s’embarque dans une expédition à la découverte de 12 espèces mythiques.
Chaque spécimen y est documenté à la manière d’un véritable carnet de naturaliste.
Sensibiliser par le merveilleux
Cet album passionnant n’est pas juste là pour véhiculer l’imaginaire. Il a une capacité à aborder la cause environnementale sans le moindre discours moralisateur.
En observant comment ces créatures veillent sur les forêts, les jeunes lecteurs prennent naturellement conscience des menaces bien réelles du dérèglement climatique.
Le livre est superbe ! La couverture ornée d’un élégant fer à dorer, est sublimée par des dessins réalistes alternant teintes sépia et planches en couleurs.
Les dragons gardiens de la nature, s’accompagne d’un jeu de 40 cartes inédites pour prolonger l’exploration.
L’ouvrage s’adresse aux enfants dès l’âge de 8 ans, c’est un savant mélange de rigueur zoologique fictive et d’émerveillement accessible.
Ce beau livre réussit l’alliance parfaite entre imaginaire foisonnant et conscience écologique.
Une idée cadeau pour émerveiller les jeunes curieux et les passionnés de mythologie.
Le livre est disponible ici ou cliquez ici.
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