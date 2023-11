Idées cadeaux : Des livres pour celles et ceux qui aiment la Pop Culture

Voici quelques idées de livres de Pop Culture qui devraient plaire aux fans du genre. Nous avons sélectionné 4 livres divertissants et sympas à mettre sous le sapin cette année !

Découverte express de ces livres originaux qui ont fait Woaw à la rédaction !

Le Monde du Studio Ghibli, de Jake Cunningham et Michael Leader (404 Éditions)

A offrir si la personne aime : le studio Ghibli (ça vous étonne ?), En apprendre plus sur les films du studio selon les thématiques abordées – Lire la chronique.

Pour acheter ce livre Cliquez ici ou Cliquez ici



Résumé

Plongez au cœur de l’univers merveilleux du studio Ghibli avec ce guide destiné aux jeunes cinéphiles ! Retrouvez, dans ce guide complet, un tour d’horizon des classiques du studio Ghibli, du Voyage de Chihiro à Mon voisin Totoro en passant par Kiki la petite sorcière et Princesse Mononoké.

Les 120 clés du bonheur, de Guillaume Bianco (Métamorphose)

A offrir si la personne aime : les phrases d’encouragements, les livres à picorer, les thématiques bien-être et développement personnel. Pour acheter ce livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Résumé

Découvrez une sélection de 120 citations illustrées afin d’animer avec sérieux, humour ou poésie votre quotidien et de stimuler la force de votre esprit, pour atteindre les plus hauts sommets du bonheur. Ces « clés », emplies d’ondes positives, incitent à la réflexion et à la bienveillance, en offrant un autre regard sur le monde qui nous entoure pour vivre pleinement l’instant présent.

L’Enfance des méchants, des vilains et des affreux, de Sébastien Perez et Benjamin Lacombe (Margot)

A offrir si la personne aime : l’art de Benjamin Lacombe, la Fantasy, les méchants dans la (pop) culture, les beaux livres illustrés. Pour acheter ce livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Résumé

Le méchant… quel personnage fascinant ! Depuis la nuit des temps, il nourrit les récits. Mais pourquoi est-il si méchant ? Est-il né ainsi ou l’est-il devenu ? À travers vingt portraits savoureux, découvrez l’enfance des plus célèbres méchants, vilaines et affreux.

Le Guide des Kdramas : 150 recommandations de dramas asiatiques, de Sam et les dramas (404 Éditions)

A offrir si la personne aime : les séries asiatiques, la culture coréenne populaire, la KPOP. Pour acheter ce livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Résumé

De Business Proposal à True Beauty, en passant par Vincenzo ou Extraordinary You… Les k-dramas, ces mini-séries coréennes, sont à l’origine du déferlement de la vague coréenne en Europe. Romances, tranches de vie, histoires de bureau, d’horreur, thriller et mafia… Il y en a pour tous les goûts !

Quelques titres Pop Culture supplémentaires

Nous ajoutons à notre sélection plusieurs livres spécial Pop Culture : Godzilla un magnifique livre sur le plus célèbre des monstres cliquez ici .

-Manga Cake et Manga Kitchen pour cuisiner en mode Manga Cliquez ici.

-La souris du futur à l’occasion des 100 ans de Disney Cliquez ici.

-KDrama pour apprendre la cuisine coréenne Cliquez ici

-Magic Manga et Apprendre à dessiner les manga pour devenir un mangaka Cliquez ici

Découvrez nos sélections cadeaux pour les fêtes pour les petits et les grands cliquez ici

Envie de Lire ? Trouvez des Idées BOOX dans notre rubrique ici.

Suivez toute l’actualité de IDBOOX sur Google Actualités