Quand Riad Sattouf illustre le livre mythique : Terre des Hommes

Si la “lecture de Terre des Hommes a été un véritable choc” pour Riad Sattouf, la redécouverte du chef-d’œuvre d’Antoine De Saint-Exupéry illustré par le dessinateur en est un tout aussi grand !
Les éditions Gallimard et Les livres du Futur publient une édition exceptionnelle de Terre des Hommes.
Pour agrémenter ce livre si puissant et fondateur pour bon nombre d’entre nous, Sattouf y ajoute sa touche de génie avec 150 magnifiques illustrations.
Les dessins de Riad Sattouf comme boussole
Le livre est édité dans la célèbre collection NRF. Vous n’avez qu’à imaginer la magnifique mise en page, le papier : c’est superbe !
Les dessins inédits, de l’auteur de L’Arabe du Futur s’intègrent avec le texte de Saint-Exupéry, lui donnant, si cela est possible, plus de puissance, une émotion palpable.
Paru en 1939, on se rend compte que Terre des Hommes n’a pas pris une ride, le texte rajeunit même au contact des crayons de Riad Sattouf.
Plus qu’une simple performance visuelle teintée d’un humour discret, l’art du dessinateur parvient à sublimer la connexion que tisse Saint-Exupéry entre la grandeur de l’aventure et ce qui fait notre humanité.
Cette nouvelle édition de Terre des Hommes est incontournable pour celles et ceux qui aiment la littérature écrite et illustrée !
Quelques mots pour finir, sur le recueil d’Antoine de Saint-Exupéry. Je dirais que le livre est une méditation lyrique et profonde sur le sens de l’existence. Le texte met en avant, la solidarité et la condition humaine, à travers le prisme de l’aviation.
Bon à savoir : À l’occasion de la parution de l’édition de Terre des hommes d’Antoine de Saint-Exupéry illustrée par Riad Sattouf, la Galerie Gallimard présente une exposition-vente de tirages d’art issus de l’ouvrage, dessinés et signés par l’artiste. Jusqu’au 23 décembre.
