Catalogue d’expo Artistes au Muséum – Quand le pinceau éclaire le microscope

On imagine souvent le scientifique courbé sur ses spécimens et l’artiste isolé dans son atelier.
Feuilleter le superbe catalogue d’exposition « Artistes au Muséum : 400 ans d’art et de science » (édité par le MNHN, c’est faire sauter ce cliché à chaque page.
Livre compagnon de l’exposition, ce beau livre richement illustré célèbre quatre siècles d’une complicité unique entre observation du monde et création plastique.
Découvrez notre reportage sur l’exposition Artistes au Muséum ici.
Artistes au Muséum – Un compagnonnage historique et vivant
Dès le XVIIᵉ siècle, l’histoire naturelle a trouvé dans les arts son plus précieux partenaire.
Des grandes expéditions scientifiques aux laboratoires du Jardin des Plantes, dessinateurs, peintres, sculpteurs et architectes ont œuvré aux côtés des chercheurs pour capturer et structurer la représentation du vivant.
Faire cohabiter les trésors anciens, vélins historiques, planches anatomiques ou minéralogiques, toiles de Maître, avec le regard d’artistes contemporains venus puiser leur inspiration dans les collections est l’objet même de ce très beau livre.
L’art n’y apparaît pas comme une simple décoration, mais comme un véritable outil de connaissance et un vecteur d’émerveillement.
En retraçant ce parcours fascinant, le catalogue nous rappelle que pour préserver la Nature, il faut d’abord apprendre à la regarder.
C’est un très bel hommage aux passeurs de science et de beauté, documenté par des experts. Pour acheter ce livre suivez ce lien ou cliquez ici.
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