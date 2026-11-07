CLAWS d’Élodie Delfa : quand les légendes écossaises cachent bien plus que des histoires au coin du feu

Et si les légendes écossaises n’étaient pas de simples contes de feu de cheminée ? Dans CLAWS, Élodie Delfa signe un roman fantastique haletant où la magie fusionne avec les mythologies anciennes.
Entre créatures surnaturelles aux visages inattendus et secrets de famille bouleversants, vos certitudes vont vaciller.. Au programme : une héroïne qui a traversé l’enfer, un sorcier aussi accueillant qu’une porte de prison et une bonne dose de mystères. L’Écosse, oui, mais pas exactement en version carte postale !
Une héroïne en quête de liberté
À quatorze ans, Filipa est arrachée à sa famille avec sa petite sœur Eva. Pendant sept longues années, elle reste prisonnière d’une mystérieuse organisation qui la transforme en cobaye.
Une puce implantée dans sa nuque contrôle ses émotions et ses souvenirs. Difficile de parler d’une adolescence épanouie dans ces conditions…
Lorsqu’une occasion de s’évader se présente enfin, Filipa n’a plus qu’une priorité : survivre et retrouver Eva, toujours captive.
Sa quête la conduit jusqu’à Craig O’Neill, un sorcier écossais qui ne semble pas franchement ravi de voir débarquer la jeune femme.
Entre eux, la méfiance est de mise. Mais Filipa va progressivement découvrir que son passé cache bien des surprises et que ses origines sont loin d’être ordinaires.
Des créatures hybrides, un mystérieux Dogman, des expériences interdites, de la magie sauvage et un héritage familial inattendu viennent compléter le tableau. Et, bien sûr, lorsque l’attirance s’en mêle, les choses se compliquent encore un peu plus !
Un univers fantastique qui sort des sentiers battus
J’ai adoré plonger dans cette histoire et retrouver cette sensation délicieuse de pénétrer dans un monde où les légendes pourraient bien exister quelque part, juste derrière la porte.
Ce qui m’a particulièrement séduite, c’est la richesse de l’univers imaginé par Élodie Delfa. L’autrice mêle différentes inspirations, notamment maya, créole et celte, pour créer un ensemble original, dépaysant et particulièrement stimulant pour l’imagination.
Mon imagination a eu de quoi se régaler !
J’ai également apprécié que le récit ne se limite pas à la romance. Les expériences menées par CLAWS, les créatures monstrueuses, la magie sauvage et les secrets de famille nourrissent l’intrigue et lui donnent plusieurs dimensions.
L’histoire de Filipa ne se résume donc pas à sa relation avec Craig. Sa quête de liberté, ses recherches pour retrouver sa sœur et les découvertes liées à ses origines occupent une place essentielle dans cette aventure.
C’est ce mélange qui m’a plu : la fantasy, les légendes, les mystères et les relations entre les personnages se côtoient dans un univers où l’on a constamment envie d’en apprendre davantage.
CLAWS – Une interprétation qui m’a complètement surprise
C’est toutefois du côté audio que j’ai vécu une expérience assez particulière.
J’ai eu la chance de rencontrer la charmante Élodie Delfa lors de salons.
J’avais donc déjà son visage et sa voix en tête lorsque j’ai lancé le livre audio. Et là… surprise ! Je ne la retrouvais absolument pas.
Pendant les premières minutes, je me suis même demandé si j’avais raté quelque chose. Puis les autres personnages sont intervenus et j’ai commencé à comprendre ce qui me déstabilisait.
Élodie ne cherchait évidemment pas à reproduire sa voix habituelle : elle interprétait Filipa. Elle avait construit une véritable identité vocale pour son héroïne, avec suffisamment de personnalité pour me faire oublier l’autrice que j’avais rencontrée.
Et c’est finalement dans les remerciements, tout à la fin du livre audio, que j’ai retrouvé sa voix lumineuse et son accent chantant, plein de soleil.
Pour moi, c’est un magnifique compliment à faire à une interprète : ne pas la reconnaître parce qu’elle a réussi à donner vie à son personnage au point de faire oublier sa propre voix ! Si vous souhaitez vous faire votre propre opinion, allez écouter un extrait
Mention particulière également aux virgules musicales, qui insufflent une énergie supplémentaire au récit et participent à son ambiance.
Une aventure fantastique à découvrir
Avec CLAWS (Alter Real / Hardigan), Élodie Delfa propose une plongée dans un univers fantastique original, nourri de différentes mythologies et peuplé de créatures qui ne demandent qu’à bousculer nos repères.
L’interprétation d’Élodie Delfa m’a également réservé une très belle surprise. Sa capacité à transformer sa voix pour donner une véritable identité à son héroïne.
Un livre audio à conseiller aux amateurs de fantasy sombre, de créatures surnaturelles, de secrets de famille, de légendes écossaises et de romances enemies-to-lovers. Durée d’écoute : 11H.
Pour écouter ce livre cliquez ici.
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