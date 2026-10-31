A Love Spell On You : une romance ensorcelante pour l’automne

Enfin une romance d’automne qui nous plonge dans l’ambiance d’Halloween ! Avec A Love Spell On You, Cynthia Lafaye et Élodie Legouais nous invitent à poser nos valises à Salem, célèbre ville associée aux procès des sorcières.
Au programme : de la magie, des pâtisseries, des secrets de famille et une romance qui mêle attirance et humour. De quoi sortir les plaids, allumer quelques bougies et prévoir une réserve de biscuits pour accompagner l’écoute !
Ce roman réunit tous les ingrédients d’une lecture de saison, entre atmosphère mystérieuse et douceur automnale.
Salem, des sorcières et une rencontre inattendue
Rebecca Wildes est sorcière et pâtissière. Elle possède un don bien particulier : ses émotions imprègnent les créations qu’elle prépare.
Curieuse d’en apprendre davantage sur ses origines, elle soupçonne descendre de Sarah Wildes, l’une des femmes accusées de sorcellerie lors des procès de Salem en 1692.
Guidée par un tirage de tarot, elle quitte La Nouvelle-Orléans pour mener son enquête à Salem. Dès son arrivée, elle ressent une étrange impression de familiarité.
C’est là qu’elle rencontre Elijah Wardwell. De retour en ville pour aider son père convalescent, il reprend temporairement la boutique familiale. Taciturne, cartésien et peu sensible au folklore des sorcières, il est loin de partager les croyances de Rebecca.
A Love Spell On You – Une romance cosy aux couleurs d’Halloween
J’ai trouvé cette lecture très sympathique. L’ambiance automnale est bien présente et Salem constitue un décor idéal.
Entre les traditions d’Halloween, les recherches sur les origines de Rebecca, la magie et les pâtisseries, tous les ingrédients sont réunis pour une romance cosy de saison.
J’ai particulièrement apprécié la dynamique grumpy-sunshine entre Rebecca et Elijah. D’un côté, une héroïne chaleureuse, curieuse et sensible à la magie ; de l’autre, un homme taciturne et cartésien qui ne semble pas franchement disposé à croire aux sorcières.
Forcément, leurs différences donnent lieu à des échanges savoureux et apportent une jolie touche d’humour à leur relation.
J’ai également beaucoup aimé le dernier chapitre, qui nous offre le point de vue de Willow. Cette petite surprise m’a particulièrement plu et apporte une touche adorable à la fin du roman.
Sans en dévoiler davantage, c’est le genre de détail qui fait sourire et qui prolonge agréablement le plaisir de la lecture.
Côté audio, Nadine Girard et Raphaël Cohen sont toujours aussi convaincants dans leurs interprétations. C’est un vrai plaisir de les retrouver et de se laisser entraîner dans cette romance grâce à leur travail.
Mention spéciale à ce petit moment où Nadine chante une comptine : un passage que j’ai particulièrement apprécié et qui ajoute encore au charme de l’écoute.
Une petite mise en garde s’impose néanmoins : entre les créations gourmandes de Rebecca et l’atmosphère délicieusement chaleureuse du récit, cette écoute pourrait bien déclencher une envie irrépressible de sucré.
Une romance magique pour les amoureuses de l’automne
A Love spell on you (Butterfly Édition/ Audile) est une jolie recommandation audio pour aborder Halloween, avec juste ce qu’il faut de magie, de romance et de gourmandise.
Et pour vous faire votre propre idée avant de vous lancer, vous pouvez écouter un extrait audio sur Instagram.
Pour écouter tout le livre cliquez ici.
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