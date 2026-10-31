WonderWorld, un atlas somptueux pour les fans de SF, de Fantasy, de Fantastique

Avez-vous déjà rêvé de pouvoir déplier une carte pour embrasser, d’un seul regard, l’immensité des littératures et des fictions de l’imaginaire ?
C’est le pari follement ambitieux, et réussi de WonderWorld : Voyages aux pays de l’imaginaire. C’est un ouvrage pensé comme un véritable livre-objet et un hommage à la pop culture.
Conçu par Anne Besson, spécialiste reconnue des littératures de genre et de la fantasy, et, Martin Sauvage, ce guide se présente comme un passeport pour l’évasion.
La pièce maîtresse de l’ouvrage, une carte géante détachable divisée en trois continents mythiques. Ils représentent la Fantasy, la Science-Fiction et le Fantastique et posent immédiatement le décor. Suivez aussi le chemin de la connaissance avec la carte galactique dépliable.
On y retrouve matérialisées les contrées familières et les terres inexplorées de plus de 500 œuvres cultes: romans, séries, films, BD, mangas et jeux vidéo.
WonderWorld – Des itinéraires thématiques d’une richesse étourdissante
Loin de se contenter d’un inventaire aride ou d’un simple catalogue, Wonder World privilégie l’immersion. L’ouvrage propose 35 itinéraires thématiques conçus comme des périples guidés.
Que vous souhaitiez emprunter le traditionnel Chemin de l’Élu(e), faire un détour par les Reinaumes (le pays des femmes), observer des dragons dans leur habitat naturel ou explorer les architectures dystopiques des grandes capitales de l’imaginaire, chaque page offre une boussole narrative. L’écriture vivante et accessible d’Anne Besson sait doser le sérieux de l’analyse et la passion communicative du voyageur averti.
Pourquoi c’est un incontournable ?
L’ouvrage ne cloisonne pas la littérature. Un même parcours fait dialoguer un classique de la SF, un manga récent, un jeu vidéo culte et une série télévisée.
Pour ne rien gâcher, la qualité visuelle, la mise en page et la présence de la carte détachable en font une pièce de collection à feuilleter, consulter ou exposer.
Ce très beau livre est idéal pour les néophytes qui cherchent à découvrir ces genres. Il ravira tout autant les érudits de l’imaginaire par la finesse de ses croisements et de ses repères géographiques et thématiques.
Wonder World est bien plus qu’un guide : c’est un atlas poétique et ludique. Un outil indispensable pour tout amateur de fictions qui cherche à comprendre comment les mondes virtuels et imaginaires se répondent, s’influencent et construisent notre imaginaire collectif.
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